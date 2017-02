Carlos Rosado de Carvalho

O resgate do Banco Espírito Santo Angola (BESA) envolve cerca de 427 mil milhões Kz de fundos públicos, o equivalente a 4,1 mil milhões USD, através da Sonangol e da ENSA, de acordo com cálculos do Expansão a partir do Relatório e Contas do Banco Económico (BE) de 2015.